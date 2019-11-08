Рада ЄС затвердила збільшення прикордонних сил ЄС до 10 тисяч співробітників

Рада ЄС ухвалила новий регламент щодо європейської прикордонної та берегової охорони, який є важливим елементом комплексного підходу ЄС до міграції та управління кордонами.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) зміцнюється в частині персоналу та технічного обладнання. Також йому надається ширший мандат на підтримку діяльності держав-членів, зокрема щодо контролю за кордоном, повернення та співпраці з третіми країнами. Новий регламент внесе Європейську систему нагляду за кордоном (EUROSUR) в рамки Frontex з метою поліпшення її функціонування.

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Щоб забезпечити узгоджене управління зовнішніми кордонами ЄС та мати змогу реагувати на кризи, Frontex матиме в своєму розпорядженні постійний корпус. Цей корпус, який створять поступово, до 2027 року буде нараховувати до 10 тисяч оперативних співробітників.

До його складу належатимуть оперативні співробітники з Frontex, а також із держав-членів (в тривалому відрядженні, або на короткий термін), та резерв для швидкої реакції, який зберігатиметься до кінця 2024 року.

Запропоновані правила дозволять Frontex надавати технічну та оперативну підтримку державам-членам у операціях з повернення. Агентство надаватиме підтримку на прохання відповідної держави-члена або за власною ініціативою та за погодженням із зацікавленою державою-членом. Ця підтримка охопить усі етапи повернення.

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Запропоновані правила сприятимуть зміцненню співпраці з третіми країнами, надаючи агентству ширші можливості для дій та не обмежуючи можливості для спільних операцій із сусідніми країнами, йдеться у повідомленні.