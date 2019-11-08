Совет ЕС утвердил увеличение пограничных сил ЕС до 10 тысяч сотрудников

Совет ЕС принял новый регламент европейской пограничной и береговой охраны, который является важным элементом комплексного подхода ЕС к миграции и управлению границами.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) усиливается в части персонала и технического оборудования. Также ему предоставляется широкий мандат на поддержку деятельности государств-членов, в частности по контролю за границей, возвращению и сотрудничеству с третьими странами. Новый регламент внесет Европейскую систему надзора за границей (EUROSUR) в рамки Frontex с целью улучшения ее функционирования.

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Чтобы обеспечить согласованное управление внешними границами ЕС и иметь возможность реагировать на кризисы, Frontex будет располагать постоянным корпусом. Этот корпус, который создадут постепенно, к 2027 году будет насчитывать до 10 тысяч оперативных сотрудников.

В его состав будут входить оперативные сотрудники Frontex, а также из государств-членов (в длительной командировке или на короткий срок), и резерв для быстрого реагирования, который сохранится до конца 2024 года.

Предложенные правила позволят Frontex оказывать техническую и оперативную поддержку государствам-членам в операциях по возвращению. Агентство будет оказывать поддержку по просьбе соответствующего государства-члена или по собственной инициативе и по согласованию с заинтересованным государством-членом. Эта поддержка охватит все этапы возвращения.

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Предложенные правила будут способствовать укреплению сотрудничества с третьими странами, предоставляя агентству более широкие возможности для действий и не ограничивая возможности для совместных операций с соседними странами, говорится в сообщении.