Клімкін: рішення Суду ООН буде дорого коштувати Росії

Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що подальший розгляд справи України проти РФ в Міжнародному суді ООН матиме величезні наслідки для Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що РФ робила і робить на Донбасі, буде предметом розгляду Міжнародного суду ООН. Сьогоднішнє рішення буде наддорого коштувати Росії в усіх сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", - написав Клімкін.

Він також подякував українській делегації за те, що довели цю справу в Міжнародному суді ООН "до хоч і проміжної, але дуже важливої перемоги".

"Всі, хто планував хоронити міжнародне право, можуть зупинитися. Так, рішення не приходять одразу, і це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони - це теж справжня сила", - додав він.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також визнав свою юрисдикцію у справі про порушення прав кримських татар та українців Росією в окупованому Криму.