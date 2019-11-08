Климкин: решение Суда ООН будет дорого стоить России

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что дальнейшее рассмотрение дела Украины против РФ в Международном суде ООН будет иметь огромные последствия для Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

"То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет очень дорого стоить России во всех смыслах. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - написал Климкин.

Он также поблагодарил украинскую делегацию за то, что довели это дело в Международном суде ООН "до хоть и промежуточной, но очень важной победы".

"Все, кто планировал хоронить международное право, могут остановиться. Да, решения не приходят сразу, и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы - это тоже настоящая сила", - добавил он.

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также признал свою юрисдикцию по делу о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией в оккупированном Крыму.