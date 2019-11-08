Выборы президента Польши: опрос показал лидера рейтинга

Результаты последнего социологического опроса указывают, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Опрос Pollster для Super Express показывает, что Дуда побеждает и Малгожату Кидава-Блонскую, и Владислава Косиняк-Камыша, и Роберта Бедроня. Однако важно то, что в любом случае процент неопределенных людей остается высоким.

Если бы Дуда и Малгожата Кидава-Блонская встретились во втором туре президентской гонки, действующий президент мог бы получить 45 процентов голосов, а политик "Гражданской коалиции" - 37 процентов. В то же время 18 процентов респондентов сказали, что не знают, за кого бы голосовали в такой ситуации.

На тот же уровень поддержки - 45 процентов опрошенных - Дуда может рассчитывать в прямом противостоянии с лидером PSL Владиславом Косиняк-Камышом. Однако в этой ситуации 34 процента респондентов декларируют свой голос за последнего. Процент неопределившихся очень высок: до 21 процента.

С другой стороны, Дуда получает получает самую высокую поддержку в прямой схватке с Робертом Бедронем, представляющим левых: если бы политики встретились во втором туре президентских выборов, 48 процентов респондентов опроса проголосовали бы за нынешнего лидера государства, а 33 процента - за лидера "Весны". Процент респондентов, которые не знают, какого политического деятеля поддержали бы в таком случае составляет 19 процентов.

Напомним, на днях президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться в президенты Польши на выборах, которые должны состояться в мае следующего года.