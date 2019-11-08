МЗС: рішення Бундестагу щодо "Північного потоку-2" може створити руйнівний прецедент

Можливе рішення Бундестагу щодо проросійської поправки, яка стосується газопроводу "Північного потоку-2" і дозволяє обійти правила ЄС, створить руйнівний прецедент для Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у коментарі "Укрінформу".

"Наша позиція дуже проста: можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС щодо енергетичної лібералізації створить руйнівний прецедент для ЄС як інституції та його енергетичної безпеки. Тому ФРН має додатково зважити цю обставину", - сказав Божок.

Він зазначив, що Єврокомісія також має вжити заходів для дотримання основоположних європейських принципів.

"Європейська комісія також має вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення відповідності усіх держав-членів ЄС енергетичному законодавству та основоположним принципам Євросоюзу", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".