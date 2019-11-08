МИД: решение Бундестага по "Северному потоку-2" может создать разрушительный прецедент

Возможное решение Бундестага относительно пророссийской поправки, касающейся газопровода "Северный поток-2" и позволяющей обойти правила ЕС, создаст разрушительный прецедент для Европейского союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в комментарии "Укринформу".

"Наша позиция очень простая: возможное решение Бундестага в обход правил ЕС по энергетической либерализации создаст разрушительный прецедент для ЕС как института и его энергетической безопасности. Поэтому ФРГ дополнительно должна учесть это обстоятельство", - сказал Божок.

Он отметил, что Еврокомиссия также должна принять меры для соблюдения основных европейских принципов.

"Европейская комиссия также должна принять все возможные меры с целью обеспечения соответствия всех государств-членов ЕС энергетическому законодательству и основополагающим принципам Евросоюза", - сказал заместитель министра.

Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Таким образом, это позволило бы убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска в эксплуатацию.

Однако голосование сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.

О событиях вокруг "Северного потока-2" в немецком парламенте читайте в статье: "Газовая ночь в Бундестаге: удастся ли Германии спасти Nord Stream-2"