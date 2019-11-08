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Київ просить у Рима співпраці в розслідуванні загибелі на Донбасі італійського журналіста

П'ятниця, 8 листопада 2019, 18:55

Українська сторона здійснює власне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі, через смерть якого в Італії засудили українського військового Віталія Марківа, і очікує на співпрацю італійської сторони у зазначеному питанні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

Заступники голів МЗС та МВС України 8 листопада провели спільну зустріч із заступником міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Манліо Ді Стефано.

Важливим елементом перегорів стало питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб захистити свого співвітчизника та забезпечити його повернення додому.

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"У цьому зв’язку українська сторона здійснює власне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі і очікує на співпрацю італійської сторони у зазначеному питанні", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили широке коло двосторонніх питань та відзначили суттєвий потенціал поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва двох країн.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар висловив вдячність італійській стороні за послідовну позицію щодо підтримки України та наголосив на необхідності збереження санкцій проти Кремля.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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