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Киев просит у Рима сотрудничества в расследовании гибели на Донбассе итальянского журналиста

Пятница, 8 ноября 2019, 18:55

Украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли, из-за смерти которого в Италии осудили украинского военного Виталия Маркива, и ожидает сотрудничества итальянской стороны в данном вопросе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

Заместители глав МИД и МВД Украины 8 ноября провели совместную встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейця Виталия Маркива. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращение домой.

"В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и ожидает сотрудничества итальянской стороны в данном вопросе", - говорится в сообщении.

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Участники встречи также обсудили широкий круг двусторонних вопросов и отметили существенный потенциал углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил благодарность итальянской стороне за последовательную позицию по поддержке Украины и отметил необходимость сохранения санкций против Кремля.

Напомним, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейця Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелле на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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