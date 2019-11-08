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В Австрії офіцеру загрожує до 10 років тюрми за шпигунство на користь РФ

П'ятниця, 8 листопада 2019, 19:15

Полковника армії Австрії звинуватили у шпигунстві на користь Росії протягом щонайменше 25 років, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Прокурори Зальцбурга 8 листопада повідомили, що 71-річний чоловік, ідентифікований як Мартін М., працював на Державне розвідувальне управління Росії (ГРУ) з 1993 року.

Він, за даними слідства, надавав російській розвідці детальну інформацію про австрійські ВПС, артилерійські системи та міграційну кризу. Крім того, його звинувачують в передачі інформації про багатьох високопоставлених військових Австрії.

"Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів", – йдеться в заяві офісу прокурора.

Згідно з повідомленням, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.

Австрійські правоохоронці затримали чоловіка 2018 року в той момент, коли він отримав від, як припускають у прокуратурі, свого куратора.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило в міжнародний розшук 65-річного громадянина Росії Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві, а саме –  у роботі на Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС РФ.

Як зазначають австрійські ЗМІ, Зайцев пов’язаний з гучним шпигунським скандалом, в якому фігурує Мартін М.

Підозрюють, що Зайцев був контактною особою австрійця, якому той продавав секретну інформацію. Зокрема, було встановлено факт зустрічі, на якій росіянин заплатив за інформацію 30 тисяч євро.

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