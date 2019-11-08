В Австрии офицеру грозит до 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Полковника армии Австрии обвинили в шпионаже в пользу России в течение не менее 25 лет, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE / RL.

Прокуроры Зальцбурга 8 ноября сообщили, что 71-летний мужчина, идентифицированный как Мартин М., работал на Государственное разведывательное управление России (ГРУ) с 1993 года.

Он, по данным следствия, предоставлял российской разведке подробную информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, его обвиняют в передаче информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги и продолжил оказывать их даже после выхода на пенсию.

Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получил деньги от, как предполагают в прокуратуре, своего куратора.

Позже Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже, а именно - в работе на Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.

Как отмечают австрийские СМИ, Зайцев связан с громким шпионским скандалом, в котором фигурирует Мартин М.

Подозревают, что Зайцев был контактным лицом австрийца, которому тот продавал секретную информацию. В частности, был установлен факт встречи, на которой россиянин заплатил за информацию 30 тысяч евро.