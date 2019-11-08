Украина обсудила с Канадой расширение ЗСТ и упрощение поездок

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Канады Питером МакДугаллом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Жовква отметил "положительные результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в июле этого года, а также успешное проведение в г. Торонто третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине".

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Он отдельно подчеркнул заинтересованность украинской стороны в "либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду", о чем говорилось во время двусторонних переговоров на высшем уровне в Торонто в июле.

Заместитель руководителя Офиса президента также выразил надежду на активизацию переговорного процесса по расширению сферы действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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