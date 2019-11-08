Половина британців вважає, що Велика Британія може зникнути за десять років

Сполучене Королівство може припинити існування в своєму теперішньому вигляді через десяток років, вважає половина громадян.

Такі дані опитування Ipsos Mori, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

52% голосів, відданих 2016 року за вихід з Європейського Союзу, стиснули окови, які пов'язують Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію у Сполученому Королівстві: Шотландія та Північна Ірландія проголосували за те, щоб залишитися, а Англія та Уельс проголосували за вихід.

Поки Велика Британія рухається до крайнього терміну Brexit 31 січня, зростають вимоги щодо проведення другого референдуму про незалежність у Шотландії та до голосування за об'єднання Північної Ірландії з Республікою Ірландія.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов в 2014 році. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

Опитування Ipsos Mori показало, що 50% вважають, що Сполучене Королівство не існуватиме через 10 років, порівняно з 43% у 2014 році. Лише 29% заявили, що країна існуватиме у своєму нинішньому вигляді через десятиліття (45% у 2014 році).

Водночас 42% заявили, що Велика Британія існуватиме через п'ять років, а 44% - що ні.

Опитування відбулося 25-28 жовтня за участі 1 100 дорослих людей у ​​віці 18+ у Великій Британії.