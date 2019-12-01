Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвинили в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Во время судебного заседания в субботу бизнесмен не признал вину по этому обвинению, а также по другим - обвинениях в финансировании преступной организации и заговоре с целью совершения преступления. Если его признают виновным, Фенеку грозит пожизненное заключение.

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Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в машину и взорвали ее, уже предъявлены обвинения в убийстве.

Мальтийские СМИ утверждают, что бизнесмен Фенек был знаком с Мелвином Теумой, водителем такси со связями с криминальным миром. Теуму называют вероятным посредником в убийстве.

Фенека неоднократно допрашивали по делу убийства после того, как 20 ноября его задержали при попытке покинуть Мальту на яхте. Бизнесмен просил о помиловании в обмен на предоставление информации, но его просьбу отклонили.

Каруана Галиция писала о зарегистрированной в Дубае компании 17 Black, владельцем которой является Фенек. Компания фигурировала в документах Panama Papers, которые раскрывали имена влиятельных лиц и политиков, которые пользовались налоговыми гаванями, чтобы обойти закон.

Расследование убийства журналистки поставило под удар правительство Мальты. На днях, по данным СМИ, премьер Джозеф Мускат заявил соратникам, что планирует уйти в отставку в ближайшее время. Ожидается, что уже к январю в правительстве Мальты будет новый премьер.