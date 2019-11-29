Вбивство журналістки на Мальті: уряд відмовив в імунітеті заарештованому бізнесмену

Уряд Мальти відхилив прохання відомого бізнесмена Йоргена Фенека про імунітет від судового переслідування в рамках розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Фенек тиждень тому був заарештований на борту яхти, що залишала Мальту, і під час допиту заявив про причетність до вбивства журналістки колишнього глави адміністрації прем'єр-міністра Кейта Шембрі.

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У четвер увечері Фенек постав перед судом, щоб подати конституційну заяву, в якій просив президента Джорджа Веллу, а не уряд, прийняти рішення про помилування, пославшись на конфлікт інтересів.

У листі президенту адвокати повідомили, що їхній клієнт готовий надати інформацію, яка стосується Шембрі і колишнього міністра туризму Конрада Міцці, який пішов у відставку у вівторка також колишнього міністра економіки Кріса Кардона. Суд повинен розглянути справу в п'ятницю вдень.

Рішення уряду відхилити прохання про імунітет було прийнято після позачергового засідання, яке почалося о 8 годині вечора в четвер і закінчилася близько 3 години ранку в п'ятницю.

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Прем'єр-міністр Джозеф Мускат заявив, що генеральний прокурор і поліція повідомили уряду про відсутність підстав для помилування.

Поліція Мальти також оголосила в четвер увечері, що Шембрі, який був арештований в понеділок увечері, був звільнений і більше не вважається причетною особою в розслідуванні.

Його звільнення з-під арешту викликало гнівну реакцію натовпу, що зібрався біля офісу прем'єра, який звинуватив уряд в спробі приховати вбивць журналістки.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.