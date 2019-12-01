Нова Єврокомісія фон дер Ляєн почала роботу

1 грудня офіційно розпочав роботу склад нової Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо однією командою, яка працює в загальних європейських інтересах. Шлях буде важким, завдання буде непростим. Але разом ми можемо це зробити. Нехай живе Європа", - сказано у офіційному повідомленні в Twitter Єврокомісії, присвяченому початку роботи нового складу виконавчого органу ЄС.

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1 грудня також офіційного стартував мандат нового глави Європейської Ради Шарля Мішеля, який замінив на посту Дональда Туска.

Перше засідання Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться у середу, 4 грудня.

Про нову очільницю Єврокомісії читайте у статті "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від Урсули фон дер Ляєн".

Як відомо, зовнішньою політикою у новому керівництві ЄС опікуватиметься іспанський політик та дипломат Жозеп Боррель. Про його позиції читайте у статті "У Євросоюзу немає великого кийка": новий очільник дипломатії ЄС про санкції, Росію та Україну.

Європейська рада 28 листопада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка стала наступницею комісії Жана-Клода Юнкера.