Нова Єврокомісія фон дер Ляєн почала роботу
1 грудня офіційно розпочав роботу склад нової Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми будемо однією командою, яка працює в загальних європейських інтересах. Шлях буде важким, завдання буде непростим. Але разом ми можемо це зробити. Нехай живе Європа", - сказано у офіційному повідомленні в Twitter Єврокомісії, присвяченому початку роботи нового складу виконавчого органу ЄС.
1 грудня також офіційного стартував мандат нового глави Європейської Ради Шарля Мішеля, який замінив на посту Дональда Туска.
Перше засідання Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться у середу, 4 грудня.
Про нову очільницю Єврокомісії читайте у статті "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від Урсули фон дер Ляєн".
Як відомо, зовнішньою політикою у новому керівництві ЄС опікуватиметься іспанський політик та дипломат Жозеп Боррель. Про його позиції читайте у статті "У Євросоюзу немає великого кийка": новий очільник дипломатії ЄС про санкції, Росію та Україну.
Європейська рада 28 листопада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка стала наступницею комісії Жана-Клода Юнкера.