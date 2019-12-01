Лукашенко і Путін планують спільний уряд і парламент – посол

Білорусь і Росія продовжують роботу над узгодженням дорожніх карт з метою реалізації проєкту поглибленої інтеграції, який передбачає створення єдиного парламенту і уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це TUT.by заявив посол Білорусі в РФ Володимир Семашко.

"Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором від 1999 року - Ред.) і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується" - сказав він.

Семашко додав, що з 31 підготовленої дорожньої карти 20 карт вже "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Він додав, що в дорожніх картах прописано створення єдиних ринків до 2021 року, але, за його словами, ще треба "прожити цілий рік, 2020-й, мати певну ціну газу, розв'язувати проблему компенсації податкового маневру".

Раніше президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що не підпише жоден документ з РФ, якщо він буде суперечити суверенітету і незалежності Білорусі.