Лукашенко и Путин планируют совместное правительство и парламент - посол

Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт с целью реализации проекту углубленной интеграции, который предусматривает создание единого парламента и правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом TUT.by заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года - ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал он.

Семашко добавил, что с 31 подготовленной дорожной картой 20 карт уже "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Он добавил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков до 2021 года, но, по его словам, еще надо "прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решать компенсации налогового маневра".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один документ с РФ, если он будет противоречить суверенитету и независимости Беларуси.