"Нормандський саміт": домовленість про перемир'я та обмін "всіх на всіх"

Лідери країн "нормандської четвірки" домовилися щодо припинення вогню на Донбасі до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній декларації за підсумками саміту.

"Сторони беруть на себе зобов'язання щодо повного та всебічного впровадження режиму припинення вогню, посиленого впровадженням усіх необхідних заходів підтримки припинення вогню, до кінця 2019 року", - йдеться у декларації.

У документі також міститься заклик до Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну полоненими до кінця року на основі принципу "всі на всіх", починаючи з "усіх ідентифікованих за всіх ідентифікованих".

Також лідери погодилися, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні повинна мати можливість використовувати всі можливості мандату та мати безпечний та безпечний доступ по всій Україні для повного виконання свого мандату.