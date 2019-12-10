"Нормандский саммит": договоренность о перемирии и обмен "всех на всех"

Лидеры стран "нормандской четверки" на саммите в Париже договорились о прекращении огня на Донбассе до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита.

"Стороны берут на себя обязательства по полному и всестороннему внедрению режима прекращения огня, усиленного внедрением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в декларации.

В документе также содержится призыв к Трехсторонней контактной группе способствовать освобождению и обмену пленными до конца года на основе принципа "все на всех", начиная со "всех идентифицированных на всех идентифицированных".

Также лидеры согласились, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине должна использовать все возможности мандата и иметь безопасный доступ по всей Украине для полного выполнения своего мандата.