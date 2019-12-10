Трампу висунуть звинувачення за 2 статтями про імпічмент

Демократи в Палаті представників США 10 грудня мають оприлюднити дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Анонімні джерела агентства в Палаті заявили, що президенту Трампу висунуть звинувачення у використанні службового становища в особистих цілях та перешкоджанні роботі Конгресу. Ці дані підтверджують також джерела AP та The Washington Post.

Таким чином цього тижня юридичний комітет може проголосувати, чи надсилати офіційні звинувачення, відомі як статті про імпічмент, на голосування до Палати.

Якщо Палата схвалить статті, як очікується, підконтрольний республіканцям Сенат проведе слухання для вирішення питання про відсторонення президента від посади, яке вважається малоймовірним.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями. Трамп заперечує неправомірні дії.