Трампу предъявлят обвинения по 2 статьям об импичменте

Демократы в Палате представителей США 10 декабря должны обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Анонимные источники агентства в Палате заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса. Эти данные подтверждают также источники AP и The Washington Post.

Таким образом на этой неделе юридический комитет может проголосовать касаемо того, посылать ли официальные обвинения, известные как статьи об импичменте, на голосование в Палату.

Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности, которое считается маловероятным.

В США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает неправомерные действия.