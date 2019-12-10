Стрілянина в Остраві: нападник стріляв впритул, він досі на свободі і має зброю

Чоловік, який влаштував стрілянину у лікарні університету чеського міста Острава, досі перебуває на свободі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Поліція попереджає, що чоловік може бути озброєним.

Повідомляється, що правоохоронцям відоме його ім’я, опис, і номер його автомобіля. У поліції розраховують, що незабаром зможуть схопити стрільця.

Мотиви нападу, в результаті якого загинули шестеро людей і двоє отримали поранення, досі невідомі.

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Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скасував заплановані на сьогодні заходи і попрямував до Острави. Він перебуває в тісному контакті главою МВС Яном Гамачеком та керівником поліції Яном Швейдаром. Бабіш описав останні події як велику трагедію.

Прем’єр також повідомив, що стрілянина сталася у травматологічному відділенні центру здоров’я. Жертвами стрілянини стали люди, які очікували на прийом лікаря. За словами прем’єра, нападник стріляв практично впритул, цілячись у шию і голову.

"Я не розумію, як таке могло статися" - сказав Бабіш.

Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.

Свої співчуття родичам загиблих і постраждалим висловив і президент Мілош Земан.