Стрілянина в Остраві: нападник стріляв впритул, він досі на свободі і має зброю
Чоловік, який влаштував стрілянину у лікарні університету чеського міста Острава, досі перебуває на свободі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Поліція попереджає, що чоловік може бути озброєним.
Повідомляється, що правоохоронцям відоме його ім’я, опис, і номер його автомобіля. У поліції розраховують, що незабаром зможуть схопити стрільця.
Мотиви нападу, в результаті якого загинули шестеро людей і двоє отримали поранення, досі невідомі.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скасував заплановані на сьогодні заходи і попрямував до Острави. Він перебуває в тісному контакті главою МВС Яном Гамачеком та керівником поліції Яном Швейдаром. Бабіш описав останні події як велику трагедію.
Прем’єр також повідомив, що стрілянина сталася у травматологічному відділенні центру здоров’я. Жертвами стрілянини стали люди, які очікували на прийом лікаря. За словами прем’єра, нападник стріляв практично впритул, цілячись у шию і голову.
"Я не розумію, як таке могло статися" - сказав Бабіш.
Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.
Свої співчуття родичам загиблих і постраждалим висловив і президент Мілош Земан.