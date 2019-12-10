Стрельба в Остраве: нападавший стрелял в упор, он до сих пор на свободе и с оружием

Мужчина, устроивший стрельбу в больнице университета чешского города Острава, до сих пор находится на свободе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Полиция предупреждает, что человек может быть вооружен.

Сообщается, что правоохранителям известно его имя, описание и номер автомобиля. В полиции рассчитывают, что вскоре смогут схватить стрелка.

Мотивы нападения, в результате которого погибли шесть человек и двое получили ранения, пока неизвестны.

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил запланированные на сегодня мероприятия и отправился в Остраву. Он находится в тесном контакте главой МВД Яном Гамачеком и руководителем полиции Яном Швейдаром. Бабиш описал последние события как большую трагедию.

Премьер также сообщил, что стрельба произошла в травматологическом отделении центра здоровья. Жертвами стрельбы стали люди, которые ожидали приема врача. По словам премьера, нападавший стрелял практически в упор, целясь в шею и голову.

"Я не понимаю, как такое могло произойти", - сказал Бабиш.

Он пообещал помощь семьям погибших.

Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим выразил и президент Земан.