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У Празі сталася пожежа в музеї середньовічної архітектури

Вівторок, 10 грудня 2019, 12:04

У празькому районі Ржепориє сталася пожежа у музеї середньовічної архітектури під відкритим небом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Пожежа охопила три дерев'яні будівлі, пожежники попередньо оцінили збитки в три мільйони крон.

Повідомлення про пожежу надійшло пожежникам ще до 2 години ночі, на місце прибули кілька підрозділів професійних пожежників та добровольців.

Використовуючи відра з водою, поліцейські намагалися загасити будівлі, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будинки.

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"О 2: 33 керівник операції з гасіння повідомив, що вогонь під контролем", - розповіли в пожежній службі. Ще півтори години пожежники боролися з залишками вогню.

Слідчі з'ясовують причини пожежі.

Музей під відкритим небом Ржепориє являє собою ілюстрацію життя людей у XIV столітті. До складу комплексу входять, наприклад, таверна, зерносховище, кузня і церква. З 2017 року музей під відкритим небом закритий для відвідувачів. Але він часто використовується кінематографістами при зйомці історичних фільмів.

У минулому на території музею двічі спалахували пожежі. У 2003 році хтось навмисне підпалив один з будинків. Вогонь тоді знищив кузню, комору, садиби гончара і селянина.

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