У Празі сталася пожежа в музеї середньовічної архітектури
У празькому районі Ржепориє сталася пожежа у музеї середньовічної архітектури під відкритим небом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.
Пожежа охопила три дерев'яні будівлі, пожежники попередньо оцінили збитки в три мільйони крон.
Повідомлення про пожежу надійшло пожежникам ще до 2 години ночі, на місце прибули кілька підрозділів професійних пожежників та добровольців.
Використовуючи відра з водою, поліцейські намагалися загасити будівлі, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будинки.
"О 2: 33 керівник операції з гасіння повідомив, що вогонь під контролем", - розповіли в пожежній службі. Ще півтори години пожежники боролися з залишками вогню.
Слідчі з'ясовують причини пожежі.
Музей під відкритим небом Ржепориє являє собою ілюстрацію життя людей у XIV столітті. До складу комплексу входять, наприклад, таверна, зерносховище, кузня і церква. З 2017 року музей під відкритим небом закритий для відвідувачів. Але він часто використовується кінематографістами при зйомці історичних фільмів.
У минулому на території музею двічі спалахували пожежі. У 2003 році хтось навмисне підпалив один з будинків. Вогонь тоді знищив кузню, комору, садиби гончара і селянина.