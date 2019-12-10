В Праге произошел пожар в музее средневековой архитектуры

В пражском районе Ржепорые произошел пожар в музее средневековой архитектуры под открытым небом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Пожар охватил три деревянных здания, пожарные предварительно оценили ущерб в три миллиона крон.

Сообщение о пожаре поступило пожарным еще до двух часов ночи, на место прибыли несколько подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.

Используя ведра с водой, полицейские пытались потушить здания, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома.

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"В 2:33 руководитель операции по тушению сообщил, что огонь под контролем", - рассказали в пожарной службе. Еще полтора часа пожарные боролись с остатками огня.

Следователи выясняют причины возгорания.

Музей под открытым небом Ржепорые представляет собой иллюстрацию жизни людей в XIV веке. В состав комплекса входят, например, таверна, зернохранилище, кузница и церковь. С 2017 года музей закрыт для посетителей. Но он часто используется кинематографистами при съемках исторических фильмов.

В прошлом на территории музея дважды вспыхивали пожары. В 2003 году кто-то умышленно поджег один из домов. Огонь тогда уничтожил кузницу, кладовую, усадьбы гончара и крестьянина.