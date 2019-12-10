Тисячі угорців вийшли на вулиці проти плану Орбана щодо театрів

Тисячі угорців протестували в Будапешті в понеділок проти плану уряду взяти під контроль театри, заявляючи, що це обмежить мистецьку свободу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Націоналістичний уряд Угорщини подав до парламенту суперечливий законопроєкт у понеділок. Він пропонує радикальну зміну схеми фінансування та управління державними театрами.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, фінансування буде розподіляти державний представник, який братиме участь у виборі директорів театрів, заявив у понеділок прессекретар уряду. Законопроєкт може бути прийнятий у середу.

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Пропозиція виникла після скандалу, пов’язаного з відомим режисером, який сколихнув один із найпопулярніших театрів Будапешта. Пізніше чиновник партії влади прем'єр-міністра Віктора Орбана розкритикував театри, що "вимагають грошей уряду, одночасно позбавляючи їх доступу до своїх внутрішніх справ та приховуючи злочини".

Культура в Угорщині значною мірою субсидується державою, а квитки на музей, оперу та театр, як правило, значно дешевші, ніж, наприклад, у Західній Європі.

Уряд заявив, що нові правила створюватимуть прозорість та передбачуваність фінансування театрів, створюючи при цьому "цілком чітку ситуацію", коли діяльність театру є відповідальністю того, хто фінансує. Законодавство говорить, що "основним очікуванням" від культурної діяльності є те, що вона має "активно захищати інтереси нації".

Але критики розглядають законопроєкт як нове зусилля уряду Орбана для придушення незалежності в мистецтві. Понад 45 тисяч людей підписали петицію із засудженням цієї пропозиції.