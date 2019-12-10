Тысячи венгров вышли на улицы против плана Орбана о театрах

Тысячи венгров протестовали в Будапеште в понедельник против плана правительства взять под контроль театры, заявляя, что это ограничит художественную свободу в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Националистическое правительство Венгрии подало в парламент противоречивый законопроект в понедельник. Он предлагает радикальное изменение схемы финансирования и управления государственными театрами.

Если законопроект будет принят, финансирование будет распределять государственный представитель, который будет участвовать в выборе директоров театров, заявил в понедельник пресс-секретарь правительства. Законопроект может быть принят в среду.

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Предложение возникло после скандала, связанного с известным режиссером, который потряс один из самых популярных театров Будапешта. Позже чиновник партии власти премьер-министра Виктора Орбана раскритиковал театры, которые "требуют денег от правительства, одновременно лишая их доступа к своим внутренним делам и скрывая преступления".

Культура в Венгрии в значительной степени субсидируется государством, а билеты в музей, оперу и театр, как правило, значительно дешевле, чем, например, в Западной Европе.

В правительстве заявили, что новые правила будут создавать прозрачность и предсказуемость финансирования театров, создавая при этом "вполне четкую ситуацию", когда деятельность театра является ответственностью того, кто его финансирует. Законодательство говорит, что "основные ожидания" от культурной деятельности – то, чтобы она "активно защищала интересы нации".

Но критики рассматривают законопроект как новое усилие правительства Орбана для подавления независимости в искусстве. Более 45 тысяч человек подписали петицию с осуждением этого предложения.