Британія пропустить саміт ЄС через парламентські вибори

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не братиме участі в саміті Європейської ради в Брюсселі в четвер і п'ятницю, а також не відправлятиме представника уряду замість себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відсутність Джонсона пов'язана з парламентськими виборами в Британії 12 грудня. Останні опитування показують, що він збереже за собою посаду. Голоси будуть підраховані вже ввечері, і результат стане зрозумілий в перші години п'ятниці.

Але навіть якщо консерватори Джонсона переможуть на виборах, він не буде присутній на зустрічі лідерів ЄС, яка пов'язана з вирішенням низки проблем, включаючи зміну клімату.

Були припущення, що посол Британії в ЄС Тім Барроу буде присутній від імені прем'єр-міністра, але представник Даунінг-стріт виключив це.

"ЄС звик до демократичних подій, що відбуваються під час Ради", - сказав представник.

Уряд Британії повідомив ЄС, що Джонсон не буде присутній на саміті цього тижня, але ще не вказав, чи буде він представлений кимось ще, заявив представник ЄС.

"У цьому питанні Британія і будь-яка інша держава-член повинні призначити когось для представництва", - сказав він.

Чиновники заявили, що відсутність лідерів країн на самітах відбувається час від часу і, як правило, не створює ніяких правових проблем.