Великобритания пропустит саммит ЕС из-за парламентских выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в саммите Европейского совета в Брюсселе в четверг и пятницу, а также не станет отправлять представителя правительства вместо себя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Отсутствие Джонсона связано с парламентскими выборами в Великобритании 12 декабря. Последние опросы показывают, что он сохранит за собой должность. Голоса будут подсчитаны уже вечером, и результат станет понятен в первые часы пятницы.
Но даже если консерваторы Джонсона победят на выборах, он не будет присутствовать на встрече лидеров ЕС, которая связана с решением ряда проблем, включая изменение климата.
Были предположения, что посол Британии в ЕС Тим Барроу будет присутствовать от имени премьер-министра, но представитель Даунинг-стрит исключил это.
Правительство Великобритании сообщило ЕС, что Джонсон не будет присутствовать на саммите на этой неделе, но еще не указал, будет ли он представлен кем-то еще, заявил представитель ЕС.
"В этом вопросе Великобритания и любая другая страна-член должны назначить кого-то для представительства", - сказал он.
Чиновники заявили, что отсутствие лидеров стран на саммитах происходит время от времени и, как правило, не создает никаких правовых проблем.