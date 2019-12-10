Великобритания пропустит саммит ЕС из-за парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в саммите Европейского совета в Брюсселе в четверг и пятницу, а также не станет отправлять представителя правительства вместо себя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отсутствие Джонсона связано с парламентскими выборами в Великобритании 12 декабря. Последние опросы показывают, что он сохранит за собой должность. Голоса будут подсчитаны уже вечером, и результат станет понятен в первые часы пятницы.

Но даже если консерваторы Джонсона победят на выборах, он не будет присутствовать на встрече лидеров ЕС, которая связана с решением ряда проблем, включая изменение климата.

Были предположения, что посол Британии в ЕС Тим Барроу будет присутствовать от имени премьер-министра, но представитель Даунинг-стрит исключил это.

Правительство Великобритании сообщило ЕС, что Джонсон не будет присутствовать на саммите на этой неделе, но еще не указал, будет ли он представлен кем-то еще, заявил представитель ЕС.

"В этом вопросе Великобритания и любая другая страна-член должны назначить кого-то для представительства", - сказал он.

Чиновники заявили, что отсутствие лидеров стран на саммитах происходит время от времени и, как правило, не создает никаких правовых проблем.