У Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона

У Франції проходять акції протесту працівників державного сектора проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У Парижі спостерігається посилена присутність поліції уздовж Єлисейських полів, перекриті вулиці, що ведуть до офісів Макрона і прем'єр-міністра.

Incidents entre des manifestants et la police place Bellecour, des représentants de la CGT pris dans les débordements. pic.twitter.com/4XRG9SMtG2 — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) December 10, 2019

У Парижі та інших великих містах пасажири зіткнулися з повсюдним транспортним хаосом, авіакомпанії скасували 20% рейсів, у французькій столиці закриті десятки шкіл.

Профспілки закликали залізничників, лікарів, вчителів та інших державних службовців вийти на протест до того, як уряд представить подробиці пенсійної реформи.

У Бордо і Марселі тисячі демонстрантів розмахували прапорами профспілок і тримали плакати з написом: "Ми повинні позбутися від Макрона". Демонстрації також проходять в Ренні, Ліоні, Нанті.

Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованої на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Провал реформи означатиме дефіцит до 17 млрд євро або 0,7% ВВП до 2025 року.

Держслужбовці виступають проти підвищення пенсійного віку до 62 років. Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.

Страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Минулого тижня у масовому страйку профспілок взяли участь понад 800 тисяч демонстрантів по всій Франції.