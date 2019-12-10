Во Франции новые протесты против пенсионной реформы Макрона
Во Франции проходят акции протеста работников государственного сектора против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В Париже наблюдается усиленное присутствие полиции вдоль Елисейских полей, перекрыты улицы, ведущие в офисы Макрона и премьер-министра.
Incidents entre des manifestants et la police place Bellecour, des représentants de la CGT pris dans les débordements. pic.twitter.com/4XRG9SMtG2— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) December 10, 2019
В Париже и других крупных городах пассажиры столкнулись с повсеместным транспортным хаосом, авиакомпании отменили 20% рейсов, во французской столице закрыты десятки школ.
Профсоюзы призвали железнодорожников, врачей, учителей и других государственных служащих выйти на протест до того, как правительство представит подробности пенсионной реформы.
В Бордо и Марселе тысячи демонстрантов размахивали флагами профсоюзов и держали плакаты с надписью: "Мы должны избавиться от Макрона". Демонстрации также проходят в Ренне, Лионе, Нанте.
Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права за каждый внесенный евро.
Провал реформы будет означать дефицит в 17 млрд евро или 0,7% ВВП к 2025 году.
Госслужащие выступают против повышения пенсионного возраста до 62 лет. Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.
Забастовка является одной из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.
На прошлой неделе в массовой забастовке профсоюзов приняли участие более 800 тысяч демонстрантов по всей Франции.