Трамп назвав "сміховинними" статті звинувачення у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп назвав "сміховинними" офіційні звинувачення, проєкт яких був сьогодні оприлюднений у Палаті представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер – голова комітету з питань судової влади Палати представників, - ред.) щойно сказав, що я "тиснув на Україну, щоб втручатися у наші вибори 2020 року". Сміховинно, і він знає, що це неправда. І президент, і міністр закордонних справ України багато разів говорили, що "ТИСКУ НЕ БУЛО". Надлер та демократи це знають, але відмовляються визнавати!" - написав Трамп.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!