Трамп назвал "смехотворными" статьи обвинения по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения, проект которых был сегодня обнародован в Палате представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал Трамп.

Nadler just said that I "pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election." Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there "WAS NO PRESSURE." Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!