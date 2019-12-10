Трамп назвал "смехотворными" статьи обвинения по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения, проект которых был сегодня обнародован в Палате представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал Трамп.

Nadler just said that I "pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election." Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there "WAS NO PRESSURE." Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Он также раскритиковал главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, назвав его "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".

"Его поймали на этом, он очень смутился, но с ним ничего не случилось после совершения этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!" - написал Трамп.

Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей официально обнародовали две статьи об импичменте, обвинив президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

После объявления статей на этой неделе за их утверждение голосовать комитет по вопросам судебной власти, а на следующей неделе ожидается голосование в Палате представителей, где демократы имеют большинство.