Ердоган назвав Трампа і Путіна серед лідерів, яким він захоплюється

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав серед лідерів, якими він найбільше захоплюється, президента США Дональда Трампа, президента Росії Владіміра Путіна і катарського шейха Таміма бен Хамада Аль Тані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Ердоган відповідав на запитання студентів університету і сказав, що з усіх сил намагається назвати надихаючого лідера з Європи, але не може знайти такого.

"Коли ми дивимося на Європу, виникає серйозна криза лідерства, вакуум лідерства. Я не знаходжу в собі сміливості назвати лідера, який є зразковим в Європі", - сказав він.

Ердоган похвалив Трампа як відкритого лідера, який говорить те, що в нього на думці.

"Подобається вам це чи ні, пан Трамп - це важливе ім'я. У нього немає прихованого порядку денного. Він каже мені речі ясно і відкрито, і я кажу йому речі дуже відкрито", - сказав він.

Турецький президент також охарактеризував Путіна як "людину, яка не має прихованого порядку денного" і відвертого та відкритого щодо Туреччини, додавши, що він вірить, що він і російський лідер зможуть встановити мир в Сирії.

Також він назвав шейха Таміма "молодим і динамічним лідером", який підтримує бідні країни.