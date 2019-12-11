Росію обурили плани Праги побудувати пам’ятник "власівцям"

Празький район Ржепориє схвалив план свого старости з будівництва пам'ятника солдатам армії генерала Андрея Власова - крок, який обурив Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

План, затверджений у вівторок, покликаний вшанувати солдатів, які допомогли звільнити Прагу в кінці Другої світової війни.

Роль Російської визвольної армії Власова суперечлива. Сформована з колишніх радянських солдатів, вона воювала проти Червоної Армії разом з нацистськими військами.

На початку травня 1945 року армія Власова прийшла на допомогу чеському повстанню проти нацистського правління до приходу радянських військ і допомогла врятувати місто від руйнування. Загинуло близько 300 осіб.

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Власов був страчений радянською владою після війни.

Проєкт пам'ятника, який повинен був бути завершений у травні, поки нечіткий, але може передбачати пояснювальний текст про роль Власова в історії.

Посольство Росії в Празі висловило протест у зв'язку з ініціативою старости празького району Павла Новотного, який нещодавно направив лист президенту Росії Владіміру Путіну, пояснивши йому, що Москва не має права голосу в цьому питанні.