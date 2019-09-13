МЗС РФ обурене рішенням перенести скандальний пам’ятник Конєву і погрожує Чехії

В МЗС РФ назвали цинічним рішення ради району чеської столиці Прага-6 перенести пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар відомства.

"Обурені цинічним рішенням муніципальної влади району Прага-6 про перенесення розміщеного в цій частині чеської столиці пам'ятника маршалу Радянського Союзу І. С. Конєву, під командуванням якого війська 1-го Українського фронту в травні 1945 р. звільнили Прагу від нацистів", - заявили в МЗС РФ.

У відомстві вважають, що це рішення порушує договір про дружні відносини і співпрацю між Чехією і Росією.

"Прийняте на муніципальному рівні рішення здатне стати помітним подразником у двосторонніх відносинах, серйозно затьмарити їхню атмосферу і не залишиться без відповіді. Розраховуємо, що ініціатори підготовку безпрецедентної акції одумаються, зрозуміють всі наслідки своєї витівки", - підкреслили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

Як відомо, коли нещодавно монумент вкотре облили фарбою, староста району Прага-6 Ондржей Колар виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву про суперечку щодо монументу, в якій звинуватило деяких чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.