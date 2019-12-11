Суд ЕС не должен вмешиваться в спор Хорватии и Словении по границе – адвокат

Установление границы между Словенией и Хорватией не является вопросом, по которому суды ЕС должны принимать решения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном 11 декабря мнении генерального адвоката Суда ЕС.

Словения утверждала, что, не выполняя решение суда в Гааге от 2017 года о сухопутной и морской границе между Хорватией и Словенией, Загреб нарушил законодательство ЕС и может быть привлечен к суду по законодательству ЕС.

"Определение этой границы по своей сути является вопросом международного публичного права, в отношении которого суд не имеет юрисдикции", - сказал генеральный адвокат Приит Пикаме в своем мнении в среду, не имеющем обязывающей силы. Фактически он согласился с аргументами Хорватии.

Сам суд, скорее всего, примет решение через два-четыре месяца. Он, как правило, придерживается мнения генеральных адвокатов.

В 2009 году Хорватия и Словения договорились обратиться в международный арбитраж, чтобы решить спор по поводу небольшого участка суши и морской границы на северной Адриатике и разблокировать переговоры о присоединении Хорватии к ЕС.

Согласно решению арбитражного суда в Гааге, Словении отошли три четверти площади Пиранского залива, также она получила право свободного прохода в международные воды через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. Также согласно решению арбитражного суда, четыре села должны отойти Хорватии.

Но Хорватия вышла из арбитражного процесса после того, как СМИ сообщили, что между словенским судьей в специальном арбитражном суде и словенским представителем состоялись тайные переговоры.

В марте прошлого года Словения передала Еврокомиссии письмо, в котором изложила суть своих претензий к Хорватии в связи с невыполнением ею решения арбитража по границе.