Аеропорт Ліверпуля тимчасово закрили після інциденту з приватним літаком

Низку рейсів скасували після того, як приватний літак зійшов зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Ліверпуля імені Джона Леннона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Три члени екіпажу і один пасажир перебували на борту літака, коли він зійшов зі злітно-посадкової смуги після посадки.

Екстрені служби були викликані на місце події о 6 ранку.

Аеропорт в даний час закритий і проводиться розслідування того, що сталося.

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"Ми приносимо вибачення за незручності і можемо запевнити клієнтів, що робимо все можливе, щоб відновити обслуговування якомога швидше", - сказав представник аеропорту.

Пасажирам, які повинні вилетіти сьогодні вранці, було рекомендовано зв'язатися зі своїми авіакомпаніями для отримання додаткової інформації.

Пасажири повідомили про чотиригодинні затримки, в той час як інші рейси були перенаправлені в аеропорт Манчестера. Частину рейсів взагалі скасували.