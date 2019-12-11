Аэропорт Ливерпуля временно закрыли после инцидента с частным самолетом

Ряд рейсов отменили после того, как частный самолет сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ливерпуля имени Джона Леннона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Три члена экипажа и один пассажир находились на борту самолета, когда он сошел со взлетно-посадочной полосы после посадки.

Экстренные службы были вызваны на место происшествия в 6 утра.

Аэропорт в настоящее время закрыт и проводится расследование случившегося.

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"Мы приносим извинения за неудобства и можем заверить клиентов, что делаем все возможное, чтобы возобновить обслуживание как можно скорее", - сказал представитель аэропорта.

Пассажирам, которые должны вылететь сегодня утром, было рекомендовано связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации.

Пассажиры сообщили о четырехчасовых задержках, в то время как другие рейсы были перенаправлены в аэропорт Манчестера. Часть рейсов вообще отменили.