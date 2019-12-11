Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС продлит экономические санкции против РФ на полгода – СМИ

Северная Македония будет идти в ЕС отдельно от Албании – МИД

Турция пригрозила выгнать США с авиабазы Инджирлик в случае санкций за С-400

Венгрия допустила утечку с конфиденциального заседания Совета ЕС






Аэропорт Ливерпуля временно закрыли после инцидента с частным самолетом

Среда, 11 декабря 2019, 12:31

Ряд рейсов отменили после того, как частный самолет сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ливерпуля имени Джона Леннона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Три члена экипажа и один пассажир находились на борту самолета, когда он сошел со взлетно-посадочной полосы после посадки.

Экстренные службы были вызваны на место происшествия в 6 утра.

Аэропорт в настоящее время закрыт и проводится расследование случившегося.

Читайте также
В аэропорту Франкфурта столкнулись пассажирские самолеты

"Мы приносим извинения за неудобства и можем заверить клиентов, что делаем все возможное, чтобы возобновить обслуживание как можно скорее", - сказал представитель аэропорта.

Пассажирам, которые должны вылететь сегодня утром, было рекомендовано связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации.

Пассажиры сообщили о четырехчасовых задержках, в то время как другие рейсы были перенаправлены в аэропорт Манчестера. Часть рейсов вообще отменили.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua