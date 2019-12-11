Президент Євроради подзвонив Зеленському перед рішенням щодо санкцій проти РФ

Президент Європейської Ради Шарль Мішель напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Перед завтрашнім днем Європейської ради я зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. ЄС продовжить підтримувати шлях реформ України, а також суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - заявив він у своєму Twitter.

Очікується, що 12 грудня на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців. Лідери ЄС спочатку заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Засідання Європейської ради відбудеться 12-13 грудня.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.