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Президент Евросовета позвонил Зеленскому перед решением о санкциях против РФ

Среда, 11 декабря 2019, 13:43

Президент Европейского Совета Шарль Мишель накануне встречи лидеров ЕС в Брюсселе заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Перед завтрашним днем ​​Европейского совета я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. ЕС продолжит поддерживать путь реформ Украины, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность", - заявил он в своем Twitter.

Ожидается, что 12 декабря на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев. Лидеры ЕС сначала заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.

Заседание Европейского совета состоится 12-13 декабря.

Последний раз ЕС продолжал экономические санкции против России летом до 31 января 2020 года.

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