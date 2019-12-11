Берлін оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію

Сенат Берліна оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію для міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рішення було прийнято після того, як соціал-демократи (СДПН) погодилися підписати законопроєкт, поданий сенатором Реджиною Гюнтер від "зелених", який був відкладений на тиждень.

Цей новий статус гарантує, що у всіх майбутніх законодавчих актах будуть враховуватися проблеми зміни клімату.

Подібне рішення прийняли вже 50 муніципалітетів по всій Німеччині, але Берлін став першою федеральною землею, яка затвердила його як закон.

Нагадаємо, у вересні уряд Німеччини досяг угоди щодо широкого кліматичного пакета заходів, який передбачає до 2030 року не менше 100 мільярдів євро на охорону навколишнього середовища.

На електростанції в Німеччині припадає близько 2% світових викидів, які є причиною нагрівання атмосфери Землі, танення льодовиків, підвищення рівня моря. Німеччина цього року вже оголосила про відмову від вугілля до 2038 року, але зіткнулася з місцевим опором з боку шахтарських регіонів.