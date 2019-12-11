Берлин объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Сенат Берлина объявил климатическую чрезвычайную ситуацию для города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Решение было принято после того, как социал-демократы (СДПГ) согласились подписать законопроект, представленный сенатором Реджиной Гюнтер от "зеленых", который был отложен на неделю.

Этот новый статус гарантирует, что во всех будущих законодательных актах будут учитываться проблемы изменения климата.

Подобное решение приняли уже 50 муниципалитетов в Германии, но Берлин стало первой федеральной землей, утвердившей его в качестве закона.

Напомним, в сентябре правительство Германии достигло соглашения о широком климатическом пакете мер, предусматривающем к 2030 году не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.

На электростанции в Германии приходится около 2% мировых выбросов, которые являются причиной нагрева атмосферы Земли, таяния ледников, повышение уровня моря. Германия в этом году уже объявила об отказе от угля до 2038 года, но столкнулась с местным сопротивлением со стороны шахтерских регионов.