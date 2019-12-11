В Италии в стене музея нашли похищенную 22 года назад картину стоимостью 60 млн евро

В итальянском городе Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", стоимость которой оценивается в 60 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Картина была украдена в 1997 году из галереи Риччи Одди и входила в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии.

Рама картины тогда была выброшена на крыше здания в явной попытке показать, что воры проникли через окно в крыше. Это было не так, потому что окно в крыше было слишком маленьким, чтобы картина могла пройти через него.

10 декабря картину обнаружил работник одного из муниципальных предприятий Пьяченцы, который очищал стены галереи от плюща.

Он нашел закрытую железной дверью полость в стене, а внутри лежала картина, завернутая в черный пластиковый пакет для мусора.

Сотрудники галереи опознали в ней "Портрет женщины" Климта. Они изучили печати и штампы на обратной стороне полотна и предположили, что находка является оригиналом. Однако окончательно ее подлинность определит экспертиза.