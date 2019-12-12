Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Гончарук заявил о возможности создания ЗСТ в рамках ГУАМ

Комитет Сената США отложил голосование за санкции "из ада" против РФ

Европейский суд запретил регистрировать листок марихуаны как торговую марку ЕС

Берлин отреагировал на санкции США против Nord Stream 2






Гончарук заявил о возможности создания ЗСТ в рамках ГУАМ

Четверг, 12 декабря 2019, 13:43

В будущем может быть создана зона свободной торговли в рамках ГУАМ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с молдавским коллегой Ионом Кику в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

12 декабря в Украине проходит саммит премьер-министров стран ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие): Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии.

"Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов", - заявив Гончарук в своем Twitter.

Во время встречи с Кику чиновники также обсудили поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией, а также усиление безопасности в регионе, в частности взаимную поддержку в урегулировании конфликтов на территории обоих государств.

Читайте также
Премьер Молдовы обсудит в Киеве возможность покупки газа у Украины

В этом контексте украинский премьер-министр выразил убеждение, что общение и обмен опытом по этим темам укрепят безопасность в регионе.

Также обсуждался вопрос либерализации автомобильного и воздушного транспортного сообщения и расширение совместного контроля на границе путем внедрения механизма на новых пунктах пропуска. Чиновники рассматривали вопрос антидемпинговых мер, введенных украинским правительством по набору продуктов, влияющих на молдавских производителей.

Премьеры решили провести в марте 2020 года совместное заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с целью усиления прогресса в каждой из тем, представляющих общий интерес, говорится в сообщении.

В то же время бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску написал в своем Facebook, что "с точки зрения Украины, Республика Молдова - это страна, которой руководит команда, глубоко враждебная Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Торговля Грузия Азербайджан
powered by lun.ua