Выборы в Британии: у консерваторов крупнейшая победа со времен Тэтчер

Премьер-министр Борис Джонсон одержал существенную победу на выборах в пятницу, которая позволит ему вывести Великобританию из Европейского Союза через несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон получает большинство в парламенте на 650 мест после того, как экзитпол показал, что консерваторы выиграют 368 мандатов - это их крупнейшая победа на национальных выборах с момента победы Маргарет Тэтчер в 1987 году.

"Я думаю, что это обернется историческими выборами, которые дают нам сейчас, в этом новом правительстве, шанс уважать демократическую волю британского народа", - заявил Джонсон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это "выглядит как большая победа Бориса".

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По прогнозам, лейбористы получат 203 места, что станет худшим результатом для партии с 1935 года, после того как предложили избирателям второй референдум и самое радикальное социалистическое правительство за несколько поколений. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что уйдет в отставку.

Поскольку результаты со всей Британии указывают на то, что экзитпол был точным, ставка Джонсона на досрочные выборы оправдалась, а это означает, что он быстро ратифицирует соглашение о Brexit, которого он достиг с ЕС, чтобы Великобритания могла выйти из блока 31 января - на 10 месяцев позже, чем планировалось изначально.

Но Джонсон сталкивается с непростым вызовом - достичь новых международных торговых соглашений, сохраняя позицию Лондона как ведущего мирового финансового центра, а также целостность страны.

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