У Шотландії після виборів заявили про мандат на референдум за незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що високий результат Шотландської національної партії (SNP) на виборах дозволяє вимагати від Лондона дозволу на проведення другого референдуму щодо незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно з результатами виборів по Шотландії, SNP виграла 47 з 59 місць - на 12 більше на попередніх виборах у 2017 році. Консерватори у Шотландії отримали лише 6 місць.

Нікола Стерджен сказала, що результат перевершив її очікування.

Перший міністр Шотландії вже пообіцяла перед Різдвом відправити лист прем'єр-міністру з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

При цьому вона заявила, що не буде робити вигляд, що всі, хто голосував за партію, обов'язково підтримують незалежність.

Але, за словами Стерджен, це було "чітке схвалення Шотландії на те, щоб вирішувати майбутнє самостійно".

"Шотландія послала дуже чіткий сигнал - ми не хочемо уряду Бориса Джонсона, ми не хочемо залишати ЄС. У Бориса Джонсона є мандат, щоб вивести Англію з ЄС, але він повинен визнати, що у мене є мандат, щоб дати Шотландії вибір для альтернативного майбутнього" – наголосила перший міністр Шотландії.

Нагадаємо, прем'єр Британії неодноразового заявляв, що проти другого референдуму за незалежність Шотландії.

Вибори у Британії, що відбулися у четвер, завершилися перемогою консерваторів, найбільшою від часів Тетчер.

Більшість у парламенті має дозволити Джонсону нарешті затвердити текст угоди про вихід з ЄС. Це дозволить завершити вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".