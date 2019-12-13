Маас: для миру на Донбасі замало волі лише Києва

Українська сторона зробила кроки до розблокування мінського процесу, але прагнення миру лише з боку Києва недостатньо - свою частину роботи має виконати Москва.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту "нормандської четвірки", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі сходу України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також він підкреслив домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої належать 800 спостерігачів, зокрема 40 німців.

Очільник МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато запитань наразі немає. Серед них він виокремив проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.

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"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом приніс новий рух в імплементацію Мінських угод. Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.

Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі Східної України стала останньою воєнною зимою.

Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

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