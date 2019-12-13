Швейцарія продовжила на рік замороження активів Януковича

Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення.

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною" - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 13, 2019

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки.

Попереднього разу Швейцарія на рік продовжувала замороження активів Януковича та осіб з його оточення 20 грудня 2018 року.