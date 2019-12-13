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Швейцарія продовжила на рік замороження активів Януковича

П'ятниця, 13 грудня 2019, 15:43

Швейцарія ще на рік продовжила термін дії замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення.

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною" - йдеться у повідомленні.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки.

Попереднього разу Швейцарія на рік продовжувала замороження активів Януковича та осіб з його оточення 20 грудня 2018 року.

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